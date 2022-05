Assassin's Creed Origins już wkrótce w 60 FPS na konsolach. Nadciąga nowa aktualizacja

fot. Ubisoft

Wygląda na to, że już niedługo możemy spodziewać się nowej aktualizacji do Assassin’s Creed: Origins, czyli gry, która na sklepowe półki trafiła w październiku 2017 roku. Będzie to patch, który wprowadzi możliwość zabawy w 60 klatkach na sekundę na konsolach obecnej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Tym samym w wyższej płynności będzie można zagrać w całą nową trylogię.

O nadciągającej aktualizacji poinformował twitterowy profil PlayStation Game Size. Według opublikowanych danych, łatka o numerze 1.60 ma pojawić się w przyszłym tygodniu, a konkretnie między 24 i 26 maja.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1527296965393846273

Origins to istotny tytuł dla marki Assassins Creed. To właśnie w nim Ubisoft zdecydował się na wprowadzenie dużych zmian w zakresie rozgrywki. Klasyczna przygodowa gra akcji zmieniła się w action RPG z dużym, otwartym światem.

