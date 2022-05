Simon the Sorcerer: Origins - zobacz zwiastun gry. Młody czarodziej powraca!

fot. Leonardo Interactive

Return to Monkey Island to nie jedyny powrót kultowej serii przygodówek point and click sprzed lat. Zapowiedziano bowiem grę Simon the Sorcerer: Origins, czyli prequel cyklu zapoczątkowanego w 1993 roku przez studio Adventure Soft. Debiutancki zwiastun pozwala zapoznać się z fragmentami rozgrywki i nowym stylem oprawy.

Fabuła Origins ma miejsce na kilka tygodni przed wydarzeniami przedstawionymi w pierwszej części. Nadchodzący tytuł ma zdradzić, jak i dlaczego Simon trafił do tajemniczego, magicznego świata i przynieść odpowiedzi na wiele pytań, które nurtowały fanów marki.

Simon the Sorcerer: Origins - premiera została zaplanowana na rok 2023. Gra zmierza na PC oraz konsole PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.