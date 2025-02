Gwiazda aktorskiego One Piece dołącza do Assassin's Creed Shadows. Zagra postać, która wesprze głównych bohaterów

fot. youtube.com

Ubisoft ujawnił, że w obsadzie nowej odsłony serii Assassin's Creed pojawi się Mackenyu. Japoński aktor, znany między innymi z roli Zoro w aktorskim serialu One Piece na Netflixie, wcieli się w postać o imieniu Gennojo. Opisywany jest on jako czarujący osobnik, który natrafia na Naoe i Yasuke, gdy ci śledzą ważni cel. Zdradzono również, że Gennojo będzie mógł zostać zrekrutowany do Ligi Shinobi, gdzie będzie mógł wspierać bohaterów w walce z przeciwnikami.

Mackenyu udzieli postaci Gennojo zarówno wizerunku, jak i głosu. Co ciekawe, postać przemówi głosem aktora zarówno w angielskiej, jak i japońskiej wersji językowej Assassin's Creed Shadows.

Premiera Assassin's Creed Shadows już 20 marca. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Sprawdźcie też nasze wrażenia z 4-godzinnego fragmentu rozgrywki.