Szpony Awaji z datą premiery. Dodatek do Assassin's Creed: Shadows tuż za rogiem

Gracze będą mieli okazję udać się na wyspę Awaji, położoną za Zatoką Osaka. Ten obszar jest opisywany jako miejsce tajemniczego piękna, odróżniającego się od regionów z podstawowej wersji Assassin's Creed: Shadows. Fabuła Szponów Awaji skupia się na poszukiwaniu zaginionego skarbu przez dwoje głównych protagonistów, Naoe i Yasuke. To pozornie proste zadanie szybko zamienia się w koszmar, gdy bohaterowie stają się celem nowej frakcji, Sanzoku Ippa. Ta grupa bezwzględnych poszukiwaczy skarbów nie poluje na artefakty, lecz na samych bohaterów.

Jednym z najbardziej znaczących nowych elementów rozgrywki jest laska bō, nowa broń dostępna wyłącznie dla Naoe. Dodanie tej broni, tradycyjnie kojarzonej ze zwinnością i szybkością, pozwala na pogłębienie i dalsze wyspecjalizowanie stylu gry Naoe jako shinobi, oferując graczom nowe opcje walki i eksploracji, które nie są dostępne dla nastawionego na brutalną siłę Yasuke. Poza laską bō, dodatek wprowadzi także szereg nowych umiejętności, ekwipunku i zdolności, które wzbogacą arsenał obu bohaterów.

Gracze, którzy zakupili Assassin's Creed Shadows w przedsprzedaży, otrzymają rozszerzenie za darmo. Dla pozostałych użytkowników, dodatek będzie dostępny w cenie 25 euro.

Aby odblokować dostęp do nowej zawartości, gracze będą musieli spełnić określone wymagania fabularne. Konieczne jest ukończenie osobistych wątków Naoe, Yasuke i Junjiro, a następnie misji głównej "Spośród cieni". Po spełnieniu tych kryteriów, nowe zadania staną się dostępne w kryjówce protagonistów w Settsu.

Rozszerzenie, według zapewnień twórców, ma zapewnić około 10 godzin rozgrywki i dostępne będzie już w przyszłym tygodniu, od 16 września.