Szpony Awaji z datą premiery. Dodatek do Assassin's Creed: Shadows tuż za rogiem
Szpony Awaji to pierwszy duży dodatek do Assassin's Creed: Shadows. Dla części graczy będzie on dostępny zupełnie za darmo.
Gracze będą mieli okazję udać się na wyspę Awaji, położoną za Zatoką Osaka. Ten obszar jest opisywany jako miejsce tajemniczego piękna, odróżniającego się od regionów z podstawowej wersji Assassin's Creed: Shadows. Fabuła Szponów Awaji skupia się na poszukiwaniu zaginionego skarbu przez dwoje głównych protagonistów, Naoe i Yasuke. To pozornie proste zadanie szybko zamienia się w koszmar, gdy bohaterowie stają się celem nowej frakcji, Sanzoku Ippa. Ta grupa bezwzględnych poszukiwaczy skarbów nie poluje na artefakty, lecz na samych bohaterów.
Jednym z najbardziej znaczących nowych elementów rozgrywki jest laska bō, nowa broń dostępna wyłącznie dla Naoe. Dodanie tej broni, tradycyjnie kojarzonej ze zwinnością i szybkością, pozwala na pogłębienie i dalsze wyspecjalizowanie stylu gry Naoe jako shinobi, oferując graczom nowe opcje walki i eksploracji, które nie są dostępne dla nastawionego na brutalną siłę Yasuke. Poza laską bō, dodatek wprowadzi także szereg nowych umiejętności, ekwipunku i zdolności, które wzbogacą arsenał obu bohaterów.
Gracze, którzy zakupili Assassin's Creed Shadows w przedsprzedaży, otrzymają rozszerzenie za darmo. Dla pozostałych użytkowników, dodatek będzie dostępny w cenie 25 euro.
Aby odblokować dostęp do nowej zawartości, gracze będą musieli spełnić określone wymagania fabularne. Konieczne jest ukończenie osobistych wątków Naoe, Yasuke i Junjiro, a następnie misji głównej "Spośród cieni". Po spełnieniu tych kryteriów, nowe zadania staną się dostępne w kryjówce protagonistów w Settsu.
Rozszerzenie, według zapewnień twórców, ma zapewnić około 10 godzin rozgrywki i dostępne będzie już w przyszłym tygodniu, od 16 września.
Źródło: Ubisoft
