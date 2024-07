Baldurs Gate 3 i soundtrack w stylu retro! Nie każdy ma sprzęt, który go odtworzy

fot. Larian Studios

Reklama

W 1998 roku, gdy na rynek trafiło pierwsze Baldur's Gate, w wielu domach w Polsce nadal królowały kasety magnetofonowe. I choć dziś muzyki słucha się przede wszystkim w serwisach streamingowych, to Larian Studios postanowiło zafundować swoim fanom nostalgiczną wycieczkę w przeszłość i wypuściło soundtrack z Baldur's Gate 3 właśnie na kasecie.

Nie jest to zupełnie nowy pomysł, bo wcześniej ścieżka dźwiękowa w takiej formie dostępna była na PAX East. Teraz jednak mogą sięgnąć po nią wszyscy zainteresowani, choć cena nie jest niska i wynosi 50$, a więc około 197 zł. Za tę kwotę otrzymujecie nośnik z 60 minutami utworów, w których skład wchodzi dodatkowy remix zatytułowany "Down by the Synthwave". Bonusem są też trzy kolekcjonerskie przypinki.

Baldur's Gate III - soundtrack na kasecie (zdjęcia)

Baldur's Gate 3 - soundtrack na kasecie magnetfonowej

Baldur's Gate 3 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. To jedna z najlepiej ocenianych gier w historii, a jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na jej temat, to odsyłamy do naszej recenzji.