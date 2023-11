Assassin's Creed Syndicate na PC za darmo. Ubisoft rozdaje grę

Fot. Ubisoft

Ubisoft przygotował prezent dla graczy i zdecydował się udostępnić za darmo Assassin’s Creed: Syndicate na PC. Wszyscy zainteresowani tym tytułem mogą bezpłatnie przypisać go do swojego konta Ubisoft Connect. Wystarczy jedynie udać się pod ten adres przed 6 grudnia, godziną 14:00 i zalogować się, by móc odebrać tę produkcję. Później będzie można grać w nią w dowolnym momencie, już bez żadnych ograniczeń czasowych.

Assassin's Creed Syndicate zadebiutowało w 2015 roku i przeniosło akcję do Londynu w czasach rewolucji przemysłowej. Gracze wcielali się w w Jacoba i Evie Frye, rodzeństwo próbujące wyswobodzić angielską stolicę spod władania templariuszy. Była to również ostatnia odsłona cyklu "w starym stylu" przed wprowadzeniem znacznie większych, otwartych światów i liczniejszych elementów RPG.