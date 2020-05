Assassin’s Creed: Valhalla – edycja limitowana, kolekcjonerska i inne gadżety. Zobacz zdjęcia

Assassin's Creed: Valhalla to nowa odsłona popularnego cyklu Ubisoftu. Jej tytuł oraz setting ujawniono w trakcie 8-godzinnego streamu z udziałem BossLogica, a niedługo później opublikowano też debiutancki zwiastun oraz pewne informacje na temat rozgrywki. Na gameplay musimy jednak poczekać do 7 maja – to właśnie wtedy mamy zobaczyć tę produkcję w akcji. Mimo tego zamówienia przedpremierowe są już dostępne, a miłośnicy serii mogą zamówić nie tylko samą grę, ale też jej edycje limitowaną, kolekcjonerską oraz inne interesujące gadżety.

Gracze mogą zdecydować się na zakup standardowego wydania, edycji Gold, która zawierać będzie przepustkę sezonową lub Ultimate, w skład której wchodzi też dodatkowy pakiet cyfrowych bonusów. Nie zabraknie też najbogatszej edycji kolekcjonerskiej z szeregiem interesujących dodatków, na czele z figurką głównej bohaterki (gracze będą mogli wybrać płeć postaci). W sprzedaży jest także wysoka na 25 cm figurka męskiej wersji protagonisty oraz replika nowego, ukrytego ostrza.

Assassin's Creed: Valhalla - edycja kolekcjonerska

Assassin’s Creed: Valhalla ma zadebiutować w okresie świątecznym 2020 roku na PC, Google Stadia oraz konsolach obecnej (PlayStation 4, Xbox One) i kolejnej (PlayStation 5, Xbox Series X) generacji.