The Lord of the Rings: Gollum w akcji. Zobacz pierwsze screeny z gry

The Lord of the Rings: Gollum to nadchodząca, przygodowa gra akcji, za której tworzenie odpowiada niemieckie studio Daedalic Entertainment, znane m.in. z serii Deponia. Produkcja ma przedstawić historię tytułowego bohatera z innej perspektywy i zobaczymy w niej nowe wydarzenia. W rozgrywce zaś ma nie zabraknąć też m.in. elementów RPG oraz wyborów moralnych, które kształtować będą fabułę. Do sieci trafiły pierwsze screeny, dzięki którym można dowiedzieć się czegoś więcej na temat stylu graficznego oraz samej zabawy.

Na zrzutach ekranu możemy zobaczyć wybrane lokacje z gry, a także głównego bohatera. Materiały sugerują, że w nowym dziele deweloperów z Daedalic Entertainment nie zabraknie też segmentów, w których Gollum będzie przekradał się w mroku obok przeciwników.

The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum nie ma jeszcze ustalonej dokładnej daty premiery. Wiemy jedynie, że gra ma trafić na rynek w 2021 roku i dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X.