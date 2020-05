PlayStation 5 może pozwolić na przetestowanie każdej gry przed zakupem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Sony bardzo powoli ujawnia kolejne szczegóły na temat konsoli PlayStation 5. Jak na razie poznaliśmy jedynie specyfikację techniczną urządzenia, jego logo oraz kontroler. Co jakiś czas w sieci pojawiają się jednak interesujące, nieoficjalne informacje na temat tego sprzętu. Jedną z nich podzieliło się PS5 Only na Twitterze – kolejna konsola Sony ma podobno pozwolić na przetestowanie dowolnej gry z PlayStation Store bez opłat oraz… bez konieczności pobierania wersji próbnej z sieci. To zaś miałoby wyeliminować jakiekolwiek oczekiwanie, instalację itp.

Szczegółów nie ujawniono, jednak można spodziewać się, że działałoby to w oparciu o streaming, podobnie jak usługa PlayStation Now, która na ten moment niestety nie jest dostępna w Polsce.

https://twitter.com/ConsoleTime/status/1255777595624390656

Brzmi to naprawdę interesująco i z pewnością byłaby to ciekawa alternatywa dla coraz rzadszych już wersji demo, a także beta-testów czy darmowych weekendów testowych. Do rewelacji PS5 Only warto jednak podchodzić z dystansem, bo nawet w oryginalnym tweecie pojawia się hasztag sugerujący, że wiadomość ta jest jedynie plotką. Zainteresowanym nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na kolejne zapowiedzi japońskiej firmy.