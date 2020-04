Assassin's Creed: Valhalla już oficjalnie! Plotki o wikingach się potwierdziły

Assassin's Creed: Valhalla zostało oficjalnie potwierdzone w trakcie nietypowej transmisji. Na kanale Ubisoftu odbył się trwający 8 godzin stream, w trakcie którego BossLogic tworzył grafikę promującą nową odsłonę tej popularnej serii. To właśnie wtedy ujawniono podtytuł kolejnej części, a także zapowiedziano, że już 30 kwietnia o godzinie 17:00 polskiego czasu zaprezentowany zostanie debiutancki zwiastun nadchodzącej produkcji.

Jak na razie o grze nie wiemy zbyt wiele, jednak tweet Ubisoftu wydaje się sugerować, że gracze mogą oczekiwać produkcji naprawdę ogromnej i dopracowanej. Zdradzono bowiem, że nad Valhallą pracuje aż 15 wewnętrznych zespołów Ubisoftu, czyli o 8 więcej niż w przypadku obszernego Odyssey z 2018 roku.

https://twitter.com/UbisoftMTL/status/1255610392283418626

Data premiery gry nie została jeszcze ujawniona i najprawdopodobniej poznamy ją, gdy zwiastun trafi do sieci. Nieoficjalne informacje wskazują jednak na to, że debiutu Valhalli możemy spodziewać się późną jesienią tego roku, tak jak poprzednie odsłony serii. Sugeruje to także kolejny przeciek - tym razem ze strony niemieckiego Amazonu. W ofercie sklepu pojawiła się książka w uniwersum Assassin's Creed, której premiera planowana jest na 17 listopada 2020 roku.