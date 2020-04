Bloodborne w 60 FPS na PlayStation 4. To efekt pracy modera

Bloodborne to jedna z najlepiej ocenianych produkcji na PlayStation 4. Gracze oraz krytycy pokochali wymagającą, a przy tym też sprawiedliwą rozgrywkę oraz mroczną, niepokojącą atmosferę miasta Ynarham. Niektórych mogła rozczarować jednak płynność - gra działa w 30 klatkach, nawet na PlayStation 4 Pro. Pewien moder postanowił jednak to zmienić i udało mu się uruchomić dzieło From Software w 60 FPS.

Lance McDonald początkowo odpalił Bloodborne w 60 FPS na zwykłym PlayStation 4, jednak natrafił na dość istotny problem. Gra stworzona została z myślą o 30 klatkach, więc odblokowanie płynności sprawiło, że zaczęła ona działać w przyśpieszonym tempie. Moderowi udało się jednak z tym uporać - pomógł mu w tym Boost Mode, czyli dodatkowa opcja dostępna na PlayStation 4 Pro.

Here's the opening area on a PS4 Pro running in boost mode. pic.twitter.com/bYut1Ak6DL — Lance McDonald (@manfightdragon) April 28, 2020

Całość działa jeszcze lepiej po obniżeniu rozdzielczości do 720p.

Warto przypomnieć, że Bloodborne nigdy nie doczekało się oficjalnego patcha, który dodałby wsparcie dla dodatkowej mocy PlayStation 4 Pro. Nic więc dziwnego, że fani postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.