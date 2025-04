Galowie biją Rzymian! Pierwszy klip z serialu Asteriks i Obeliks: Walka wodzów

fot. Netflix

Serial animowany Asteriks i Obeliks: Walka wodzów produkcji francuskiej został stworzony przez reżysera animacji, którym jest Alain Chabat. Jest to dla niego powrót do świata Galów – to on stworzył kultowy film aktorski Asteriks i Obeliks: Misja Kleopatra. Jest również współautorem scenariusza, razem z Benoîtem Oullionem i Piano. Fabuła oparta jest na komiksie René Goscinnego i Alberta Uderzo, który powstał w 1966 roku.

Asteriks i Obeliks: Walka wodzów – klip

Zobaczcie i oceńcie!

O czym jest serial Asteriks i Obeliks: Walka wodzów?

Rzym desperacko próbuje podbić ostatnią niezależną wioskę w Galii – dom Asteriksa i Obeliksa. Sekretem bitewnej przewagi Galów jest magiczny eliksir, ale gdy mistrz eliksirów traci pamięć, mieszkańcy wioski muszą sami stanąć do walki z potęgą imperium.

Wizualny styl serialu jest zbliżony do tego, co widzieliśmy w kinowym filmie Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru. Serial będzie dostępny na Netflixie również z polskim dubbingiem.

Asteriks i Obeliks: Walka wodzów – premiera

Premiera na Netflixie już 30 kwietnia!