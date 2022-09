Asterix & Obelix: The Middle Kingdom - zwiastun filmu. Nowi aktorzy jako tytułowi Galowie

fot. materiały prasowe

Asterix & Obelix: The Middle Kingdom to powrót popularnych Galów do kin w kompletnie nowej historii. Jest to też po raz kolejny zmiana aktora grającego Asterixa. Tym razem gra go Guillaume Canet. Po raz pierwszy jednak zmieniono odtwórcę roli Obelixa, którego do tej pory grał Gérard Depardieu. W roli zastąpił go Gilles Lellouche. Pierwszy zwiastun pozwala ich zobaczyć w tych kultowych rolach i choć częściowo ocenić, jak pasują.

Asterix & Obelix: The Middle Kingdom - zwiastun

Historia skupia się na córce Cesarza Chin, która postanawia uciec z dworu swojego ojca. Kobieta udaje się aż do Galii, gdzie szuka schronienia w osadzie dzielnych wojowników.

W obsadzie poza Canetem i Lellouchem znaleźli się Vincent Cassel jako Cezar, Marion Cotillard jako Kleopatra, Jonathan Cohen jako Finalthesis, Ramzy Bedia, Julie Chen, Linh-Dan Pham i Pierre Richard. W produkcji zagra również legenda piłki nożnej, Zlatan Ibrahimovic, który wcieli się w postać Oneofusa. Canet oprócz występu jako Asterix stanął również za kamerą projektu. Za scenariusz odpowiadają Philippe Mechelen i Julien Hervé.

Asterix & Obelix: The Middle Kingdom - premiera filmu we Francji 1 lutego 2023 roku.