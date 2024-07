Nie tylko Concord. Astro Bot również otrzyma swojego pada DualSense!

fot. SIE

Reklama

Niedawno informowaliśmy, że Concord doczeka się unikalnego kontrolera DualSense. Teraz zaś Sony poinformowało, że swojego pada otrzyma również inna ich produkcja, która wkrótce pojawi się na sklepowych półkach. Mowa o trójwymiarowej platformówce Astro Bot zmierzającej na PlayStation 5. Wybór ten wydaje się dobrze przemyślany, bo nadchodząca gra będzie korzystać z praktycznie wszystkich możliwości oferowanych przez kontroler do PS5, w tym haptycznych wibracji i adaptacyjnych spustów.

Limitowany model DualSense z gry Astro Bot wykonany jest w kolorze białym, choć zadbano także o niebieskie akcenty kojarzące się z wyglądem tytułowego bohatera. Znajdujący się w centralnej części touchpad ozdobiono zaś charakterystycznymi oczami sympatycznego robota. Zobaczcie sami, jak to się prezentuje.

Astro Bot - kontroler DualSense

Zamówienia przedpremierowe mają wystartować już 9 sierpnia, a sam kontroler trafi do sprzedaży 6 września, czyli tego samego dnia, co sama gra. Cena to 79,99 euro, a więc około 343 zł.