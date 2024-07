fot. PLAION

Na San Diego Comic-Con 2024 nie zabrakło Funko Fusion, nadchodzącej gry, która połączy światy popularnych figurek i popkultury. Zaprezentowano tam nowy zwiastun, który przedstawia złoczyńcę, Eddy'ego. To zmiennokształtny odpowiednik Freddy'ego Funko, a głosu mu udzieli Clancy Brown, znany z takich produkcji, jak między innymi Skazani na Shawshank czy Detroit: Become Human.

Eddy ma być wymagającym przeciwnikiem z uwagi na swoją zdolność do przejmowania kontroli nad mieszkańcami różnych światów. To zaś umożliwia mu stworzenie własnej armii postaci znanych z takich uniwersów, jak Jurassic World, Chucky czy Powrót do Przyszłości.

Funko Fusion zadebiutuje 13 września tego roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Nieco później, bo 15 listopada, gra trafi także na konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch.