fot. Epic Games

Fortnite znane jest z regularnych aktualizacji z nową zawartością i częstych współprac ze znanymi, popkulturowymi markami. Nic więc dziwnego, że w grze pojawili się Deadpool i Wolverine, którzy cieszą się ogromną popularnością w kinach.

Gracze mogą udać się do cyfrowego sklepu, by wydać ciężko zarobione V-Dolce na szereg kosmetycznych przedmiotów. Zakupić można zarówno skórki obu bohaterów, jak i różnego rodzaju dodatki: emotki, kilofy czy instrumenty do muzycznego trybu Fortnite Festival. Epic Games przygotowało też dwa dodatkowe "warianty" Pyskatego Najemnika, które inspirowane są bohaterami Forntite: Krukopoola i Przypoolankę.

Deadpool & Wolverine w Fortnite

Z wyglądem, zawartością i ceną poszczególnych pakietów możecie zapoznać się w poniższej galerii.

Fortnite - Deadpool & Wolverine

Zainteresowanym powyższymi skórkami i innymi kosmetycznymi przedmiotami zalecamy jednak się śpieszyć. Będą one dostępne w cyfrowym sklepie jedynie do 13 sierpnia 2024 roku, godziny 01:59.