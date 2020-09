Asymetria nie trafi do kin. Reżyser atakuje i obraża potencjalnych widzów

Źródło: SPI International Polska

Asymetria to historia mężczyzny, który popełnia przestępstwo, by chronić swoją rodzinę. Za scenariusz odpowiadają reżyser Konrad Niewolski oraz Wojciech Rzehak (Kler). Przypominamy, że produkcja była kręcona m.in. w marcu pomimo tego, że cały świat filmowy zatrzymał się w obliczu pandemii koronawirusa, a rząd wprowadził konkretne wymogi i obostrzenia. Wówczas na pytanie o swoje powody rozpoczęcia zdjęć pomimo wiadomej sytuacji w kraju i na świecie, reżyser stwierdził, że to tylko "bzdury i panika". Dodał, że film ma zamiar kręcić do maja 2020 roku. Z kolei w innym poście na Facebooku wyjaśnił, że "koronapanika" przypomina mu sytuację z lat 30., gdy słuchowisko Wojna Światów wywołało panikę w Stanach Zjednoczonych (niekoniecznie trafne porównanie). W komentarzach powtarzał, że wprowadzone przez rząd ograniczenia to "bzdury", a za kręcenie filmu krytykują go "zazdrośni bezrobotni filmowcy".

Gildia Reżyserów Polskich apelowała:

Gildia Reżyserów Polskich rekomenduje natychmiastowe przerwanie prac, które wymagają osobistych kontaktów członków ekip filmowych. Nie narażajmy naszych koleżanek i kolegów oraz służb medycznych! Z uwagi na pandemię koronawirusa polecamy telekonferencje i zawieszenie prac na planach filmowych!

Według najnowszych postanowień reżysera, Asymetria - nie licząc kilku seansów w weekend otwarcia - nie będzie wyświetlana w kinach, ponieważ "tylko świnie siedzą w masce w kinie". Z hasła reżyser zrobił zresztą hashtag.

Na swojej relacji Instastory Niewolski powiedział między innymi, że nie chce, by ktokolwiek musiał oglądać jego film w maseczce, bo to "poniżające"

Nie chcę, żebyście, k***a, musieli siedzieć jak barany w maseczkach.

Niestety, tym i wieloma innymi spostrzeżeniami Niewolski okazuje pogardę ludziom, którzy chcieliby zobaczyć jego film z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Reżyser zapowiada, że Asymetrię będzie można oglądać w systemie pay-per-view. Za Symetrię z 2003 roku dostał Nagrodę Dziennikarzy na festiwalu w Gdyni. Nowy film nie jest typowym sequelem, ponieważ nie kontynuuje opowiadanej w "jedynce" historii. Pojawią się jednak dwie znane postacie: Adolf i Zborek. Głównego bohatera gra Mikołaj Roznerski. W obsadzie są także Dariusz Biskupski, Andrzej Andrzejewski, raper Popek, Piotr Fronczewski, Jan Frycz, Danuta Stenka, Paulina Szostak i Grażyna Szapołowska.