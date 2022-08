Atlanta - czarnoskórzy nie są wykluczeni. Zwiastun 4. sezonu serialu już dostępny

Disney+

Donald i Stephen Glover na wtorkowym spotkaniu TCA Press Tour odnieśli się do krytyki, jaka ich spotkała w związku z serią FX. Zarzucono im, że serial Atlanta skierowany jest tylko do białych ludzi, przez co czarnoskóre osoby czują się wykluczone. Bracia Glover nie pozostali obojętni na wymierzone w ich stronę oszczerstwa i tłumaczyli, że takie słowa są dla nich krzywdzące.

Donald Glover przyznał, że:

Byłoby niemądrze powiedzieć, że czasami to, co mówią ludzie, nie ma na ciebie wpływu, ponieważ – zwłaszcza będąc czarnoskórym – czuję, że wiele krytyki przeszkadza mi tylko dlatego, że brzmi to tak, jakby [od] czarnoskórych ludzi, którzy tak naprawdę nie wiedzą, przez co przeszliśmy. Więc powiedzieć: „Och, ci czarni nienawidzą czarnych ludzi albo ci czarni nienawidzą czarnych kobiet.” – to taki mały pogląd na to, kim jesteśmy. Czuję, że może to być spowodowane tym, przez co przeszliśmy, że patrzą na nas w ten sposób.

Odniósł się również do zarzutu, że Atlanta to serial transfobiczny:

Widziałem na Tiktoku, że ludzie mówią, że Atlanta jest transfobiczna. Jestem sąsiadem z transseksualistą i powiedział mi, że Atlanta to jego ulubiony program.

Młodszy brat Donalda wyznał, że fala krytyki, która go dosięgła jest dla niego obrazą. Podkreślił przy tym, że spora część społeczności afroamerykańskiej w rzeczywistości kocha serial, a on sam natrafia na ludzi czarnoskórych chwalących ich produkcje:

Jedyną rzeczą, której nie lubię, jest to, że ludzie mówią, że serial nie jest dla czarnoskórych ludzi. Tego rodzaju rzeczy drażnią mnie w niewłaściwy sposób. Ale powiem też, że będąc w Atlancie i chodząc po okolicy, a nawet w LA, cały czas spotykam czarnych ludzi, którzy mówią mi, że to ich ulubiony program i jak doceniają wszystko, co robimy. Mówią też, że sprawiamy, że chcą robić fajniejsze i dziwniejsze rzeczy.

Zwiastun 4. sezonu Atlanty

Premiera ostatniego sezonu Atlanty została zapowiedziana w USA na 15 września na godzinę 22:00. Ukażą się wówczas dwa pierwsze odcinki 10-odcinkowego finałowego sezonu. W Polsce czwarty sezon Atlanty dostępny będzie na Disney+. Data premiery jest jeszcze nieznana.