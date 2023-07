Atlas Fallen zaoferuje satysfakcjonującą walkę? Nowy zwiastun prezentuje ten element rozgrywki

fot. Focus Entertainment

Atlas Fallen to nowa gra tworzona przez studio Deck13. Tym razem nie będzie to jednak soulslike, jak seria The Surge, a trzecioosobowe action RPG z efektownym systemem poruszania się oraz dynamiczną walką. To właśnie na tym drugim aspekcie skupiono się w najnowszym zwiastunie nadchodzącej produkcji.

Główny bohater będzie w stanie wykorzystać tajemniczą Rękawicę, by przy jej pomocy opanować piasek i wykorzystać go do stworzenia potężnych broni, a ataki będzie można łączyć ze sobą w płynne i spektakularne kombinacje. Oczywiście umiejętności będzie można rozwijać i wzbogacać o nowe efekty. Dodatkowym urozmaiceniem będzie również tryb kooperacji, a całą przygodę będzie można przejść u boku drugiej osoby.

Atlas Fallen - zwiastun systemu walki

Atlas Fallen zadebiutuje 10 sierpnia na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Gra dostępna będzie zarówno w wersji cyfrowej, jak i wydaniu pudełkowym, a także zaoferuje możliwość zabawy z polskimi napisami.