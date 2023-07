Spider-Man 2 - Venom straszy na nowej grafice. Symbiont w grze wygląda świetnie!

fot. SIE

Jak na razie gracze nie mieli zbyt wielu okazji, by dobrze przejrzeć się Venomowi w grze Marvel's Spider-Man 2, ale twórcy ze studia Insomniac Games postanowili to zmienić. Do sieci trafiła grafika, która przedstawia go w całej okazałości - możemy przyjrzeć się jego symbolowi na jego piersi, a także ostrym zębom i charakterystycznemu językowi.

https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1681697614222315524

Spostrzegawczy internauci dostrzegli również, że za Venomem można zauważyć dwa samochody terenowe. Użytkownik CabooseEK spekuluje, że należą one do Kravena Łowcy (jego obecność w grze została potwierdzona) i jego ludzi, a antagonista stara się upolować symbionta. Warto przypomnieć, że jak na razie nie potwierdzono czy gracze będą mogli wcielić się w Venoma. Na jednym z materiałów rozgrywki pokazano natomiast, że Peter Parker będzie mógł założyć czarny kostium i skorzystać z wyjątkowych mocy symbionta.

Marvel's Spider-Man 2 zadebiutuje 20 października i będzie dostępne wyłącznie na konsoli PlayStation 5.