Atomówki - zdjęcia z planu serialu aktorskiego. Bójka, Bajka i Brawurka w kostiumach

fot. materiały prasowe

Atomówki w wersji aktorskiej są kontynuację kreskówki, która biła rekordy popularności. Historia rozgrywa się wiele lat później - Bójka, Bajka i Brawurka są już dorosłymi kobietami, które mają żal o to, że poświęciły dzieciństwo na walkę ze złem. Świat znów ich potrzebuje, ale czy bohaterki przełamią się i ponownie połączą siły, by uratować wszystkich?

Dzięki pierwszym zdjęciom z planu możemy zobaczyć, jak aktorki wyglądają w kostiumach trzech superbohaterek. Obok tego jest oficjalnie logo oraz pierwsze zdjęcie aktorskiej wersji domu bohaterek, który bardzo przypomina ten z serialu animowanego.

Atomówki - zdjęcia z planu

https://twitter.com/TMZ/status/1379913013054959617

Na razie trwają zdjęcia do pilota serialu. Gdy on zostanie nakręcony, wówczas telewizja The CW podejmie decyzje, czy zamówią realizację sezonu. Z uwagi jednak na gigantyczne zainteresowanie projektem w skali globalnej, wydaje się, że zamówienie jest pewne, ale wszystko zależy od tego, jak wyjdzie ten odcinek i czy osoby decyzyjne uznają, że może on się sprzedać.

Heather Regnier (Weronika Mars) i Diablo Cody (Juno) są autorkami scenariusza. Maggie Kilev stoi za kamerą pilota Atomówek, których oryginalny tytuł na ten moment to Powerpuff.

Atomówki - obsada serialu aktorskiego