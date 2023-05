Atomówki i inne seriale skasowane. The CW porzuca projekty

fot. materiały prasowe

Jak donosi TVLine, seriale Atomówki, Justice U, Jake Chang i niezatytułowany projekt o kobiecie będącej Zorro zostały skasowane przez telewizję The CW. Kompletnie zrezygnowano z tych tytułów, nad którymi prace trwały od wielu miesięcy. Nowy szef The CW Brad Schwartz wyjawił, że oddali je studiom, które je rozwijały. Mogą one sobie z nimi robić co chcą i sprzedać je komu chcą. Na ten moment nie wiadomo, czy są takie plany.

Atomówki - historia serialu

Pierwotnie stacja zaczęła prace nad aktorską wersją w 2021 roku. Nakręcono pilota, ale był on tak zły, że z niego zrezygnowano, a projekt miał być przebudowany. W głównych rolach mieli zagrać Chloe Bennet, Dove Cameron, Yana Perrault i Donald Faison.

Justice U - koniec Arrowverse

Justice U miał być kolejnym spin-offem Arrow o postaci granej przez Davida Ramseya. Jako że Arrowverse się kończy i raczej wszystkie seriale mają zostać skasowane, nie jest to zaskoczenie, że z tego projektu zrezygnowano.

Niespodzianką nie jest też kobieta Zorro. Projekt był tworzony przez Roberta Rodrigueza, który zebrał sporo krytyki za pracę przy serialu Księga Boby Fetta, a jego najnowszy film Hypnotic stał się klapą komercyjną i artystyczną.