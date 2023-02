Attack on Titan - zwiastun odcinka specjalnego finałowego sezonu. Zbliża się ostateczna walka!

fot. MAPPA

Niemal rok fani anime Attack on Titan czekali na nowe epizody finałowego sezonu, które zamkną historię Erena oraz jego przyjaciół. Pierwszy z dwóch ostatnich odcinków specjalnych, które potrwają około godziny, zostanie wyemitowany w Japonii w piątek 3 marca 2023 roku. Natomiast nie podano do tej pory daty emisji drugiego z nich - ma to nastąpić jeszcze w 2023 roku. Nad animacją, która powstaje na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Hajime Isayamy czuwa studio MAPPA.

Do sieci trafił zwiastun 29. odcinka 4. sezonu, w którym możemy zobaczyć, jak bohaterowie starają się uratować i powstrzymać przemienionego w tytana Erena, który miażdży świat za pomocą Dudnienia w imię wolności. Jest też Levi, któremu brakuje kilku palców, ale wydaje się, że jest w stanie pomóc przyjaciołom, używając sprzętu do manewrów przestrzennych. Ponadto Hange zmierza w stronę tytanów rozdeptujących ludzi i miasta. Widzimy też jak Reiner przemienia się w tytana, aby wziąć udział w ostatecznej walce wraz z innymi bohaterami. Zobaczcie poniżej.

Attack on Titan - zwiastun odcinka specjalnego

Ponadto pojawiły się plakaty z postaciami z Attack on Titan. Są na nich Hange, Levi oraz Reiner. Możecie je zobaczyć w poniższej galerii, w której na początku znajduje się okładka do piosenki zespołu SiM. Grupa napisała utwór The Rumbling do openingu sezonu 4B, a teraz powróci z numerem Under The Tree w nadchodzącym odcinku. Będzie on dotyczyć Mikasy, dlatego ta postać znalazła się na okładce singla. Tytułowe drzewo odnosi się zarówno do końcowych, kontrowersyjnych wydarzeń z mangi, jak i pierwszej sceny anime/mangi, gdzie poznaliśmy głównych bohaterów.

Attack on Titan - plakaty

Attack on Titan - sezon 4C (Part 1)