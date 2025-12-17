Reklama
Odyseja - nowe zdjęcia. Mitologiczne widowisko Christophera Nolana

Odyseja to wielkie widowisko kostiumowe oparte na poemacie Homera. Matt Damon jako Odyseusz, Christopher Nolan jako reżyser oraz niespotykany rozmach, który ma zachwycić widzów w kinach w 2026 roku. Nowe zdjęcia trafiły do sieci.
Adam Siennica
Tagi:  Odyseja 
Odyseja fot.Empire
Magazyn Entertainment Weekly opublikował nowe zdjęcia z wielkiej superprodukcji Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Projekt inspirowany historią Odyseusza stworzoną przez Homera jest jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów 2026 roku. Na pierwszym zdjęciu w galerii widzimy po raz pierwszy postać Eurylochusa granego przez Himesha Patela. To bohater stojący po prawej Odyseusza Matta Damona.

Odyseja - zdjęcia z filmu

Na zdjęciach są także Anne Hathaway jako Penelopa, żona Odyseusza, Robert Pattinson jako Antinous oraz sam Christopher Nolan.

Odyseja - oficjalny kadr z filmu

Odyseja - oficjalny kadr z filmu
fot. Melinda Sue Gordon/Universal / EW.com
Odyseja - o czym jest film?

Film oparty jest na poemacie Homera i opowiada historię powrotu Odyseusza do domu po wojnie trojańskiej. Z uwagi na przeszkody stawiane przez bogów, jego podróż trwała 20 lat. W fabule pojawią się elementy fantasy; oprócz bogów zobaczymy m.in. syreny i cyklopa Polifema.

Christopher Nolan jest także autorem scenariusza. Ponoć w kinach IMAX przed Avatarem 3 ma być puszczany 6-minutowy prolog widowiska.

Odyseja - premiera 17 lipca 2026 roku w kinach.

Źródło: EW.com

