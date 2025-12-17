Ten film science fiction jest bardziej tajemniczy, niż myślimy. Fałszywa percepcja ukrywa sedno zwiastuna?

Universal Pictures

Reklama

Słynne pytanie Enrico Fermiego dotyczące istnienia pozaziemskich cywilizacji, "Gdzie oni są?", wydaje się doskonale podsumowywać nastroje widzów po zobaczeniu zwiastuna Disclosure Day, przyszłorocznego filmu science fiction w reżyserii Stevena Spielberga. Materiał promujący produkcję jest tak tajemniczy, jak to tylko możliwe. Choć w wyraźny sposób sugeruje on obecność w opowieści UFO, kosmici na ekranie nie zostają pokazani. A może jednak w nim są?

W serwisie Reddit trwa ożywiona dyskusja na temat wczorajszego teasera. Fani snują liczne teorie, choćby o tym, że całość wydarzeń jest po prostu urojeniem postaci Emily Blunt. Pojawiają się przypuszczenia, że obcy mogą przyjmować ludzką formę, że bohater grany przez Colina Firtha doświadcza tzw. zdalnego widzenia ("widzi" wyłącznie poprzez umysł), że ludzie na świecie - przynajmniej ci, którzy zdają sobie sprawę z istnienia UFO - z niejasnych przyczyn chcą przenosić swoją świadomość, że dom na końcu zwiastuna wygląda jak statek kosmiczny. Ale jest coś jeszcze.

Jeden z użytkowników portalu stawia hipotezę, że widoczne w teaserze Disclosure Day i zachowujące się w naprawdę nietypowy sposób zwierzęta z jeleniami na czele są właśnie kosmitami. Ci ostatni mieliby ukrywać przed ludźmi swoje prawdziwe oblicze poprzez zjawisko fałszywej percepcji bądź filtra poznawczego. To obecny w gatunku science fiction motyw maskowania wyglądu przez obcych, znany m.in. z Inwazji pożeraczy ciał, Anihilacji czy Pod skórą. Kapitalnie oddaje go legendarny cytat z serialu Miasteczko Twin Peaks: "Sowy nie są tym, czym się wydają".

Innymi słowy: postacie z filmu Spielberga mogą jedynie myśleć, że widzą jelenie czy kardynała szkarłatnego (ptaka). Te ostatnie tak naprawdę są jednak kosmitami.

Warto zauważyć, że w licznych relacjach porwań przez UFO pojawia się odwołanie do "obrazów na ekranie", właśnie zwierząt, lokacji, niepozornych zdarzeń, które rzekomo zostają "wszczepione" do umysłów uprowadzonych, aby maskować prawdę o kontakcie z kosmitami. Dopiero hipnoza pozwala na zdjęcie tego filtru poznawczego i odtworzyć przebieg porwania.

Filmy science fiction, które zadziwiająco (i przerażająco) trafnie przewidziały przyszłość

„Otchłań” (1989) – użycie specjalnego płynu do oddychania. W prawdziwym świecie w 2017 roku niemieccy naukowcy zaczęli faktycznie testować proces „wentylacji cieczą” w trakcie nurkowania. Zobacz więcej Reklama

Film Disclosure Day trafi do kin na całym świecie 12 czerwca 2026 roku.