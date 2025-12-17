Reklama
Gra o tron - nie liczcie na powrót Jona Snowa. Słowa aktora nie pozostawiają złudzeń

Kit Harington w rozmowie z Variety na temat audiobooku o Harrym Potterze poruszył kwestię Jona Snowa. Gwiazda hitu Gra o tron nie chce mieć już nic wspólnego z tą postacią po dekadzie. Zaskakujące słowa biorąc pod uwagę wydarzenia z 2022 roku.
Gra o Tron fot. HBO
W 2022 roku sam Kit Harington wspólnie z George'em R.R. Martinem pracował nad kontynuacją Gry o tron o Jonie Snow. W kwietniu 2024 roku uznali jednak, że projekt nie powstanie i ogłosił to sam aktor, który był jego pomysłodawcą. W 2025 roku mówi już definitywnie: nie chce więcej mieć nic wspólnego z postacią Jona Snowa.

Kit Harington nie chce być Jonem Snowem

Deklaracja padła w wywiadzie dla Variety, w którym opowiadał o swojej pracy przy audiobooku z serii Harry Potter. Co prawda pytanie dotyczyło potencjalnego audiobooka o Jonie, jego odpowiedź wydaje się definitywna i dotyczy każdego medium, w którym ta postać może się pojawić.

- Nie, Boże, nie. Nie chcę się do tej roli zbliżać! Spędziłem z nią 10 lat. Dzięki, jest mi dobrze bez tego.

W związku z tym, że Kit Harington otwarcie opowiadał o negatywnym wpływie pracy przy Grze o tron na jego zdrowie psychiczne, nikt mu się też nie dziwi. Na planie serialu w 2011 poznał swoją żonę Rose Leslie  i są razem po dziś dzień.

Jednocześnie przyznał, że gdyby chcieli go do serialu Harry Potter, to on chętnie zagrałby nawet statystę w tle.

Źródło: variety.com

