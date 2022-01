Chiny cenzurują Podziemny Krąg. Co na to autor powieści? Zaskakuje komentarzem

Chiny ocenzurowały Podziemny krąg. Użytkownicy platformy Tencent Video zobaczyli zupełnie inne zakończenie niż to, które wszyscy znają. Nowy finał całkowicie zmienia wydźwięk produkcji. Co na to autor oryginalnej powieści, na której został oparty film? Chuck Palahniuk komentuje.