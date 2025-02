CANAL+ rozpoczyna kontrole legalności transmisji wydarzeń sportowych. Puby i restauracje pod lupą

fot. Canal+

W wielu dyscyplinach sportowych trwa nadal sezon rozgrywek. Częstą praktyką jest śledzenie ich w większym gronie, na przykład w pubach i restauracjach, gdzie transmitowane są rozgrywki. CANAL+ postanowiło z początkiem tego roku przeprowadzić kontrole mające na celu wykazanie nieprawidłowości i nadużyć w stosowaniu takiej praktyki.

CANAL+ rozpoczyna kontrole legalności transmisji wydarzeń sportowych

Problemem jest to, że wielu właścicieli lokalów nie jest uprawnionych do transmitowania takich rozgrywek publicznie. Do tego wymagana jest specjalna licencja CANAL+ SPORT PRO, której koszt zaczyna się od 399 zł. Wielu z nich używa w tym celu jedynie standardowej umowy konsumenckiej, co jest niezgodne z prawem i zgodnie z art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za takie działanie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli sprawca dopuszcza się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kara pozbawienia wolności może wynieść nawet do 3 lat.

Jeśli w trakcie kontroli stwierdzimy nieprawidłowości, to w pierwszej kolejności staramy się rozwiązać sprawę polubownie, ofertując np. przejście na komercyjną licencję CANAL+ SPORT PRO, bez dalszych konsekwencji. Jeśli przedsiębiorca nie zdecyduje się na taki krok i dalej łamie prawo, to wchodzimy na drogę prawną. Wtedy kary idą w tysiące złotych. Zachęcamy więc właścicieli lokali do weryfikacji posiadanych umów i skontaktowania się z nami w celu uregulowania sytuacji. Cały proces jest niezwykle prosty. - powiedział Paweł Warowny z Zespołu Sprzedaży CANAL+ Polska.

Dotychczasowe kontrole wykazały wiele nadużyć i nieprawidłowości. Wskazano, że wielu właścicieli lokalów nie posiada licencji PRO, a zamiast tego opiera się na standardowej licencji konsumenta, która uprawnia go do oglądania transmisji jedynie w warunkach domowych.