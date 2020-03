NVIDIA: Nie grasz na komputerze? Pomóż walczyć z koronawirusem!

Przez większość czasu potencjał naszych kart graficznych marnuje się. Nawet jeśli gramy w wymagające produkcje pecetowe, nie zawsze sprzęt pracuje z pełną mocą. Z tego powodu komputery domowe znalazły się w centrum zainteresowania naukowców. W ramach projektów Science at Home możemy podzielić się niewykorzystywaną mocą obliczeniową naszych maszyn i udostępnić ją badaczom, aby przyspieszyć prowadzenie najróżniejszych badań.

Jeden z pierwszych projektów tego typu powołał do życia Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. W ramach [email protected] naukowcy wykorzystują nasze komputery do poszukiwania oznak pozaziemskich cywilizacji w kosmicznym szumie radiowym. Teraz do wzięcia udziału w podobnej akcji zachęca NVIDIA, która chce skupić uwagę graczy na projekcie [email protected]

Komputery użytkowników partycypujących w tym programie na co dzień wykorzystywane są do badań związanych z opracowywaniem leków do walki m.in. z nowotworami czy Parkinsonem. Ale w dobie globalnej epidemii naukowcy odpowiedzialni za ten projekt postanowili skupić swoje wysiłki na walce z koronawirusem. NVIDIA włączyła się do tej akcji we współpracy ze społecznością PCMasterRace, gdyż przedstawiciele firmy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wspólny wysiłek graczy może pomóc w walce z COVID-19.

Po zainstalowaniu oprogramowania [email protected] nasz komputer zostanie wykorzystany do analizy procesu wiązania się białek wirusa z ludzkimi receptorami. Jeśli naukowcom uda się odkryć, w jaki sposób wchodzi on w interakcję z organizmem, będą w stanie wykorzystać tę wiedzę do opracowania szczepionki, która pomoże stłumić pandemię.

Warto zauważyć, że po przystąpieniu do [email protected] nasze komputery nie będą przekazane do wyłącznej dyspozycji zespołu naukowego. Zagospodarowana zostanie tylko dodatkowa moc urządzenia. Jeśli zatem w danym momencie wykorzystujemy tylko 60% wydajności karty graficznej, pozostałe 40% będzie przekazane na rzecz obliczeń naukowych. Dzięki temu nie powinniśmy odczuć spadku wydajności komputera podczas pracy, choć długotrwała partycypacja w projekcie może istotnie zwiększyć zużycie energii elektrycznej. W końcu karta graficzna będzie przez cały czas pracować z pełną wydajnością.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniach mogą ściągnąć oprogramowanie [email protected] ze strony projektu.