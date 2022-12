Avatar 2 - James Cameron wyciął kilka scen akcji. Mówi, że nie chce "fetyszyzować broni"

fot. materiały prasowe

James Cameron nieprzypadkowo uznawany jest za legendę kina akcji, która dała światu kina Terminatora i znacznie bardziej widowiskową kontynuację Obcego. Także jego pierwszy Avatar z 2009 roku zawierał mnóstwo brutalnych scen, podczas których ludzie niszczyli Pandorę i żyjące na niej istnienia. Co zmieniło się teraz w podejściu reżysera?

W nowym wywiadzie, reżyser filmu Avatar: Istota wody zdradza, że wyciął z produkcji około 10 minut scen zawierających strzelanie z broni palnej.

To było zbyt brutalne. Chciałem zachować równowagę między pięknem a brzydotą, duchowym aspektem filmu a akcją i czułem, że jest ona zwyczajnie zbyt mroczna.

Twórca dodaje, że w filmie niezbędny jest konflikt, a przemoc i akcja to ta sama rzecz. Jest to jednak dylemat każdego twórcy tego typu kina. Cameron dodaje, że dzisiaj z innej perspektywy spogląda na swoje wcześniejsze widowiska.

Patrzę wstecz na niektóre filmy, które zrobiłem i nie wiem, czy chciałbym je zrobić dzisiaj w takiej formie. Nie wiem, czy w obecnym świecie chciałbym fetyszyzować broń, tak jak zrobiłem to ponad trzydzieści lat temu w Terminatorach. To, co dzieje się z bronią w naszym społeczeństwie, skręca mi żołądek. Cieszę się, że mieszkam w Nowej Zelandii, gdzie po prostu zakazano wszelkich karabinów dwa tygodnie po tej przerażającej strzelaninie w meczecie.

fot. materiały prasowe