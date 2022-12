Avatar 2 przebił miliard dolarów. Dobre tempo i prognozy na więcej

20th Century Studios

Avatar 2 ma już na koncie miliard dolarów. Filmowi Jamesa Camerona udało się osiągnąć tę kwotę wpływów ze sprzedaży biletów do kin w 13 dni. Tym samym jest to szósty najszybszy wynik w historii kina. Poprzednio na tej pozycji był film Jurassic World: Upadłe królestwo, który zebrał miliard w 14 dni.

Patrząc na czasy trwającej pandemii po tych 13 dniach Avatar 2 jest trzecim najbardziej dochodowym filmem po Jurassic World: Dominion oraz Spider-Man: Bez drogi do domu. Druga pozycja już niebawem będzie zdobyta.

Avatar 2 - ile zarobi?

Na ten moment szacuje się globalną kwotę w granicach od 1,6 mld dolarów do 1,9 mld dolarów. Notuje on niskie spadki frekwencji, więc niewykluczone, że w następnych tygodniach to się nie zmieni. W styczniu film nie ma też żadnej konkurencji, bo na ekrany nie wchodzi żaden blockbuster, który mógłby odebrać widzów.

Jeśli film przebije 1,9 mld dolarów, stanie się najbardziej dochodowym tytułem czasów pandemii. Wszyscy jednak oczekują, że 2 mld dolarów są w zasięgu. Eksperci jednak zwracają uwagę, że czasy pandemii zmieniły box office i wyniki w granicach 2,9 mld dolarów Avatara z 2009 roku mogą być zwyczajnie nierealne. Jednocześnie jednak nikt nie oczekiwał, że Avatar osiągnię tyle, ile osiągnął w tamtym czasie, a po wielu miesiącach ciągłej emisji w kinach przewyższał wszelkie oczekiwania. Nie jest wykluczone, że tutaj może być podobnie. Zwłaszcza, jak pogoda w USA się poprawi, bo atak mrozów nieco spowolnił tempo zbierania przychodów. Jest też nadzieja, że stabilizacja sytuacji covidowej w Chinach pomoże, a film cieszy się tam popularnością.

Przypomnijmy, że sam Cameron otwarcie mówił tak: trzeba 2 mld dolarów, by film wyszedł na zero. Jednakże eksperci uznali, że jego słowa na ten temat były wyolbrzymione i nawet, jeśli tyle nie osiągnie, kolejne części powstaną, a producenci i dystrybutor w postaci Disneya powinni być zadowoleni.

Najpewniej po nowym roku będziemy wiedzieć więcej o szacunkowych wynikach, jakie film osiągnie. Analitycy powtarzają jak mantrę, by nie stawiać przeciwko Cameronowi. Avatar 2 może jeszcze zaskoczyć.