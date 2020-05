Avatar 2 - Kate Winslet na nowym zdjęciu z planu filmu

Avatar 2 to zdecydowanie jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2021 roku. Ekipa produkcji w końcu może wrócić na plan w Nowej Zelandii, po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Co jakiś czas do sieci trafiają zdjęcia zza kulis prac nad widowiskiem. Najnowsze ukazuje po raz pierwszy Kate Winslet w towarzystwie Sama Worthingtona, Zoe Saldany i Cliffa Curtisa. Uczestniczą oni w ujęciu w zbiorniku wodnym i mają na sobie kombinezony do motion capture. Zdjęcie jest dostępne na początku poniższej galerii.

Niewiele wiadomo na temat fabuły filmu. Jakiś czas temu Cameron w rozmowie z Empire Podcast zdradził, że fabuła produkcji rozgrywa się wiele lat po historii znanej z pierwszej części a Jake i Neytiri są małżeństwem i mają ośmioletnią córkę. W obsadzie produkcji znajdują się poza wspomniana czwórką również Sigourney Weaver, Jemaine Clement, Michelle Yeoh i Oona Chaplin.

Avatar 2 - zdjęcie z planu

Avatar 2 - premiera filmu została zaplanowana na 17 grudnia 2021 roku.