Avatar 2 nieprzewidywalny? James Cameron składa obietnicę

fot. materiały prasowe

W ramach promocji filmu Avatar 2: Istota wody do kin wraca Avatar. James Cameron udziela więc różnych wywiadów opowiadając nie tylko o pierwszej części, ale też zdradzając ciekawostki o oczekiwanym sequelu.

Avatar 2 nieprzewidywalny

Reżyser składa obietnicę widzom, że fabuły Avatara nie będą w stanie przewidzieć. Ma on świadomość, że przewidywalność to coś, czego widownia nienawidzi, więc zadbali o to, by opowieść w sequelu ich zaskoczyła.

- Gwarantuję, że nie będziesz w stanie niczego przewidzieć. Ludzie nienawidzą oglądania filmu i mówienia: "Ale to przewidywalne!". Ten film taki nie jest. Nie sądzę, aby taki był. Nikt nie będzie w stanie przewidzieć rozwoju historii.

Avatar: Istota wody

Avatar w kinach - sceny z sequela

W paru krajach odbyły się już pierwsze pokazy Avatara, który powraca do kin 23 września. Widzowie zgłaszają w mediach społecznościowych, że do filmu dołączono nowe sceny z Avatara 2. Pojawiają się one po zakończeniu filmu. Do tego według doniesień widzów sceny różnią się w zależności od rynku, więc nie są te same w każdym kraju. Zbierają one bardzo pozytywne opinie.