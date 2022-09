Avatar: Frontiers of Pandora - co James Cameron sądzi o grze Ubisoftu? Reżyser ujawnił swoją rolę przy projekcie

fot. Ubisoft

Nadchodzące miesiące zapowiadają się ekscytująco dla fanów uniwersum Avatara. Już 23 września na ekrany kin wróci pierwsza część, a na grudzień zapowiedziano premierę kontynuacji. W produkcji znajduje się również gra zatytułowana Avatar: Frontiers of Pandora tworzona przez Ubisoft i to właśnie na temat tego projektu postanowił wypowiedzieć się James Cameron.

Reżyser w rozmowie z serwisem IGN przyznał, że jest podekscytowany pracą Ubisoftu i tym, jak może ona rozszerzyć uniwersum. Jednocześnie zaznaczył, że nie jest bezpośrednio zaangażowany w prace nad tym tytułem i jedynie czuwa nad jego rozwojem i zgodnością z kanonem.

Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, co Ubisoft robi z grą. Nie mówię im co mają robić - sami znają swój świat, biznes i odbiorców. Po prostu czuwamy nad tym, by nie zrobili czegoś niezgodnego z kanonem jeśli chodzi o kulturę Na'vi czy tym, co robi RDA na Pandorze.

Avatar: Frontiers of Pandora zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X i do usług Amazon Luna oraz Google Stadia. Gra nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.