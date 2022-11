Avatar 2 - oficjalny czas trwania troszkę dłuższy niż mówiono. Nie kupujcie picia na seans

fot. materiały prasowe

W październiku 2022 roku nieoficjalnie mówiło się, że Avatar 2 będzie trwać 190 minut, czyli 3 godziny 10 minut. Teraz amerykańskie sieci kin AMC Theatres oraz Regal Cinema opublikowały oficjalny czas trwania, który wynosi 192 minuty, czyli 3 godziny i 12 minut. Jest to nie tylko o wiele dłuższy film niż część pierwsza trwająca 162 minuty, to jeszcze jeden z najdłuższych w 2022 roku. Pamiętajmy jednak, że czas trwania zawsze jest podawany z napisami końcowymi. Bez nich pewnie mniej więcej sam film zamknie się w 3 godzinach.

Wbrew pozorom te 2 minuty więcej pomiędzy oficjalnymi doniesieniami, a plotką, są kluczowe dla wyników box office filmu. Im dłuższy film, tym mniej można upchnąć seansów danego dnia. Wówczas też siłą rzeczy osiąga się mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów do kin. Jednakże Avatar trwający 162 minuty, co też nie jest krótkim czasem trwania, pobił ostatecznie rekordy, więc w dłuższym okresie długość filmu tego nie ogranicza.

Avatar: Istota wody - zdjęcia

Avatar: Istota wody

Avatar 2 - prognozy box office

Pojawiły się pierwsze prognozy otwarcia box office w Ameryce Północnej. Mówi się o kwocie 135 mln dolarów. Jest to znakomity wynik w okresie przedświątecznym i większy niż Avatara w 2009 roku. Siłą pierwszej części jednak nigdy nie były rekordy otwarcia, a ekstremalnie niskie spadki frekwencji przez wiele tygodni emisji w kinach. Ta superprodukcja zarobiła rekordową kwotę, bo miliony ludzi chodziły na nią po kilka razy. Jeśli Avatar 2 chce zarobić dobre pieniądze, musi osiągnąć podobny efekt.

Co ciekawe, portal Fandango, czyli największa strona internetowa sprzedająca bilety do kin w USA, przeprowadziła badanie w grupie docelowej z Pokolenia Z, czyli osób w wieku 18-24. Dla nich najbardziej oczekiwanym filmem końca 2022 roku, na którym na pewno wybiorą się do kina jest właśnie Avatar 2. Może to być zaskoczeniem, bo gdy Avatar wchodził do kin, oni byli jeszcze małymi dziećmi.

Avatar 2 - premiera 16 grudnia w polskich kinach.

Avatar 2 i inne kontynuacje - chronologia powstawania filmów