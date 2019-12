Avatar 2 pobije wynik finansowy Avengers: Endgame? James Cameron jest tego pewien

Jak wiadomo w tym roku widowisko Avengers: Endgame stało się najbardziej kasowym filmem w historii zgarniając w światowym box office 2,97 mld dolarów i detronizując tym samym Avatara. 17 grudnia 2021 roku do kin wejdzie Avatar 2. James Cameron w jednym z wywiadów został zapytany o to czy sequel ma szanse strącić z finansowego szczytu Endgame. Reżyser odpowiedział, że na pewno i stwierdził humorystycznie, żebyśmy dali się pocieszyć Endgame z tego momentu tryumfu i świętowali to, że ludzie chcą chodzić do kina.

Niewiele wiadomo na temat fabuły filmu. Jakiś czas temu Cameron w rozmowie z Empire Podcast zdradził, że fabuła produkcji rozgrywa się wiele lat po historii znanej z pierwszej części a Jake i Neytiri są małżeństwem i mają ośmioletnią córkę. Reżyser powiedział również, że w scenariuszu jest scena, która ukazuje kłótnię małżeńską bohaterów ukazaną z perspektywy ich dziecka. W obsadzie znajdują się między innymi Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Michelle Yeoh, Kate Winslet i Oona Chaplin.