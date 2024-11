Gwiezdne Wojny: Andor - data premiery 2. sezonu. Nowy tytuł serialu!

fot. materiały prasowe

Lucasfilm ujawnił datę premiery drugiego sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Andor, która pojawiła się na karcie tej produkcji na platformie Disney+. Premiera odbędzie się 22 kwietnia 2025 roku - podczas panelu potwierdzono tę datę! To termin wcześniej niż oczekiwano, ponieważ wielu spodziewało się premiery dopiero jesienią 2025 roku.

Podczas panelu na D23 ujawniono, że akcja drugiego sezonu Gwiezdne Wojny: Andor obejmie cztery lata z życia Cassiana Andora. Podobnie jak w pierwszym sezonie, seria zostanie podzielona na trzyodcinkowe segmenty, z których każdy będzie przedstawiał jeden rok z życia bohatera.

Gwiezdne Wojny: Andor – data premiery 2. sezonu

Wraz z nadchodzącym drugim sezonem serial Andor zyskał nowy tytuł. Na zaprezentowanej grafice widnieje teraz jako Andor: Gwiezdne Wojny – historie, co jest nawiązaniem do nazewnictwa z czasów Łotra 1, w którym po raz pierwszy poznaliśmy postać Cassiana Andora. Potwierdza to też oficjalny fanpage serial na portalu X.

Na scenę podczas panelu wjechał droid z serialu.

Gwiezdne Wojny: Andor - scenarzyści 2. sezonu

Twórcą i showrunnerem ponownie jest Tony Gilroy. To on też napisał pierwsze trzy odcinki drugiego sezonu. Kolejne trzy należą do Beau Willimona, który również tyle miał w premierowej serii. Znamy go przede wszystkim jako twórcą kultowego House of Cards.

Odcinki 7-9 napisał Dan Gilroy, czyli kolejny scenarzysta z pierwszego sezonu. Zebrał on mnóstwo nagród oraz nominację do Oscara za film Wolny strzelec. Finałowe trzy odcinki napisał Tom Bissell, czyli nowa twarz za kulisami Andora. Jego twórczość najlepiej oddaje dobrze oceniany serial Wybrzeże moskitów.

Drugi sezon jest ostatnim. Serial kończy się w miejscu, w którym zaczyna film Łotr 1.

