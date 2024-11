Superbohaterowie Marvela i źródło ich mocy. Kogo stworzyła magia, a kto przybył z kosmosu?

Marvel

Inspiracją do stworzenia poniższych galerii była mobilna gra Marvel Contest of Champions – prosta bijatyka, w której gracz wciela się w superbohaterów Marvela. Do wyboru jest ogromna liczba herosów, od klasycznych wersji, przez alternatywne wcielenia, aż po postacie znane z MCU. Jednym z kluczowych elementów gry jest klasyfikacja herosów według źródła ich mocy. Twórcy wyróżnili mutantów, bohaterów posługujących się własnymi umiejętnościami, postacie pochodzące z kosmosu, a także tych, których siła opiera się na magii, technologii i nauce. Czasem taki podział budzi kontrowersje, gdyż moc bohatera lub złoczyńcy może pochodzić z więcej niż jednego źródła. Mimo to postanowiliśmy podążyć tym tropem i zaprezentować nasze zestawienia w oparciu o wybory dokonane w grze. Wyjątkiem są mutanci, o których pisaliśmy w osobnym artykule. Gdy bohater posiada więcej niż jedno źródło mocy, wybieraliśmy to dominujące, co w większości przypadków pozwalało jasno określić kluczowy aspekt ich siły.

Nauka

W tej galerii przedstawiamy bohaterów, których niezwykłe moce są wynikiem kontaktu z radioaktywnymi pająkami, silnym promieniowaniem lub eksperymentami naukowymi. Ich umiejętności zwykle mają swoje źródło w śmiałych badaniach przeprowadzonych przez ludzi lub w dramatycznych wypadkach związanych z niebezpiecznymi substancjami. W większości przypadków moc tych postaci jest ściśle związana z ziemską nauką i technologią, pokazując, jak wielki wpływ na ich losy mają ludzkie ambicje i ryzyko. To bohaterowie, którzy – choć transformowani przez ekstremalne wydarzenia – pozostają w dużej mierze produktem ludzkiej wiedzy i śmiałych, choć czasem niebezpiecznych, eksperymentów.

Spider-Man - ukąszony przez radioaktywnego pająka.

Kosmos

W tej galerii znajdziecie bohaterów, których moce pochodzą z głębi kosmosu. Ich nadzwyczajne umiejętności są wynikiem kontaktu z obcymi cywilizacjami, a część z nich przeszła transformację pod wpływem nieznanej międzygwiezdnej energii. Wielu reprezentuje pozaziemskie rasy, takie jak Kree, Skrullowe czy Asgardczycy. W poniższym zestawieniu znajdziecie kilku potężnych kosmitów, stojących zarówno po jasnej, jak i ciemnej stronie mocy.

Black Bolt - zawdzięcza swoje zdolności procesowi mutacji, który powstał w wyniku wpływu Terrigenu – substancji odkrytej przez Inhumans, będącej formą energii kosmicznej.

Technologia

Czas na technologię, czyli wynalazki, takie jak super-zbroje, futurystyczne bronie i inne zaawansowane gadżety. To właśnie technologia napędza wielu kluczowych bohaterów Marvela, dając im przewagę w walce z wrogami, umożliwiając przekraczanie granic ludzkich możliwości. Część postaci korzysta z potężnych zbroi i wyjątkowego sprzętu, który samodzielnie rozwija. Inni wprowadzają innowacyjne rozwiązania mające za zadanie wspierać kolejne misi. Są też bohaterowie, którzy nie tylko używają technologii, lecz wręcz są technologią – mowa tu o robotach, androidach i syntetycznych istotach stanowiących wyjątkowe połączenie technologii i sztucznej inteligencji. W świecie Marvela technologia to nie tylko narzędzie, ale często i esencja, która definiuje bohatera oraz jego miejsce w uniwersum.

Nimrod – jest zaawansowanym robotem z przyszłości stworzonym do polowania na mutantów.

Własne umiejętności

W uniwersum Marvela istnieje grupa bohaterów i antybohaterów, którzy swoją siłę czerpią nie z kosmicznych mocy ani magicznych artefaktów, ale z wyćwiczonych umiejętności i nieprzeciętnych zdolności. To mistrzowie sztuk walki, genialni stratedzy, wyszkoleni żołnierze i sprytni najemnicy, których lata treningu, doświadczenie bojowe i umiejętność przewidywania ruchów przeciwnika uczyniły wyjątkowymi w swoim fachu. Choć nie dysponują taką potęgą jak międzygalaktyczne byty czy magiczne istoty, nie ustępują im w waleczności i determinacji. Dzięki swoim talentom i woli przetrwania potrafią stanąć do walki nawet z silniejszymi przeciwnikami, udowadniając, że miano superbohatera lub superzłoczyńcy można zdobyć nie tylko dzięki nadprzyrodzonym mocom, ale także dzięki wytrwałości i ludzkiej woli walki.

Shang-Chi – jest mistrzem sztuk walki i posługuje się niezwykłą sprawnością fizyczną oraz zaawansowaną techniką, której nauczył się od ojca.

Magia

Magia to jedno z najpotężniejszych źródeł mocy. Wykracza ona poza granice nauki oraz ludzkiego pojmowania i jest przedmiotem pożądania nawet największych kosmicznych bytów. Czarodzieje, wiedźmy i wszelkiego rodzaju mistycy posiadają tajemną wiedzę, znają zaklęcia, biorą udział w rytuałach i posługują się starożytnymi reliktami. Dzięki temu mogą naginać rzeczywistość, manipulować czasem i przestrzenią, a nawet przyzywać demony lub istoty z innych wymiarów. Magia, choć często kapryśna i niebezpieczna, jest źródłem niemal nieograniczonej siły, która stanowi równowagę dla mocy kosmicznych czy technologicznych.