Plagiat w Gwiezdnych Wojnach? Kaskader ujawnia swoje dowody i oskarża Disneya

Lorenz Hideyoshi to hollywoodzki kaskader i reżyser scen akcji, który publicznie oskarża Disneya o plagiat jego choreografii walk, którego dokonano w serialu animowanym Gwiezdne Wojny: Wizje. W jednym z odcinków skopiowano jeden do jednego jego walkę z filmu fanowskiego, który nakręcił w 2019 roku. Opublikował na Instagramie porównanie obu scen jako dowód.

Disney oskarżony o plagiat

Jak widzicie, zarówno scena walki w jego filmie, jak w serialu, wygląda identycznie pod kątem choreografii i ustawienia kamery. O podobnej sytuacji niedawno informowaliśmy, gdy film z Indii splagiatował sceny z gry God of War. To jest ważne w tym kontekście. Oskarżenia dotyczą siódmego odcinka drugiego sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Wizje, które były tworzone przez studio 88 Pictures właśnie z Indii.

Ani Disney, ani Lucasfilm nie odpowiedzieli na oskarżenia aktora. Nie wiadomo, czy kaskader, który pracował między innymi przy serii John Wick, zamierza zabrać sprawę do sądu.

Przypomnijmy, że Gwiezdne Wojny: Wizje w październiku wróciły na ekrany z dobrze ocenianym trzecim sezonem. Tym razem znów skupiły się na pracy japońskich animatorów.