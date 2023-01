Avatar 3 - otwórzcie serca na jeszcze więcej Payakana! Istota wody w box office mija Spider-Mana

20th Century Studios

W filmie Avatar 3, który najprawdopodobniej wejdzie do kin z angielskim tytułem The Seed Bearer, powróci stworzenie, które w ekspresowym tempie zdobyło serca wielu fanów ekranowego świata Pandory. Payakan, bo o nim mowa, to majestatyczny przedstawiciel morskich tulkunów, uznawanych za odpowiedników ziemskich wielorybów. Przypomnijmy, że w produkcji Istota wody zbudował on emocjonalną więź z synem Jake'a i Neytiri, Lo'akiem, by w finałowych sekwencjach w widowiskowy sposób stanąć w obronie atakowanych Na'vi, rozprawiając się m.in. z polującym na niego Mickiem Scoresby'em.

Jak przekonuje producent serii Avatar, Jon Landau, Payakan wróci w kolejnej części i odegra jeszcze większą rolę niż do tej pory:

Przedstawiamy Payakana jako postać, nie tylko jako morskie stworzenie. Będziemy nadal przyglądać się rozwojowi jego relacji z Lo'akiem.

Landau zdradził w dodatku, że sam Mick Scoresby również pojawi się w Avatarze 3.

Tymczasem Istota wody właśnie stała się 6. najbardziej dochodowym filmem w historii kina. Serwis Deadline informuje, że w miniony wtorek dzieło Jamesa Camerona zebrało kolejne 12 mln USD na światowych rynkach; łączne globalne wpływy produkcji wynoszą już 1,928 mld USD, dzięki czemu Avatar 2 pokonał w boxoffice'owym rankingu wszech czasów film Spider-Man: Bez drogi do domu (1,921 mld USD). W najbliższy weekend Istota wody przebije granicę 2 mld USD, powoli atakując znajdujące się przed nią historie Avengers: Wojna bez granic (2,048 mld USD) i Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (2,069 mld USD).

Najbardziej dochodowe filmy wszech czasów (stan na 19.01.2023)

25. Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów - 1,153 mld dolarów

Avatar 2 i inne części - historia powstania

7 stycznia 2010 – Kilka dni po tym, gdy „Avatar” osiągnął wpływy 1 mld USD w globalnym box office, Cameron po seansie produkcji w jednym z kin w Los Angeles zapowiada powstanie sequela: „Tak, będzie kolejny film!”.