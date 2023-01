Avatar 3 - będzie nowy narrator w filmie? James Cameron zdradza, kto nim będzie

fot. materiały prasowe

Avatar: Istota wody w reżyserii Jamesa Camerona podbił kina na całym świecie. W drugiej części hitu z 2009 roku Jake Sully mieszka ze swoją nowo założoną rodziną na planecie Pandora. Gdy znajome zagrożenie powraca, by zakończyć to, co zostało wcześniej rozpoczęte, Jake musi współpracować z Neytiri i armią rasy Na'vi, aby chronić swoją planetę.

Po tym sukcesie drugiej części pojawia się coraz więcej pytań o Avatara 3, a James Cameron chętnie udziela odpowiedzi wyjawiając coraz więcej szczegółów o projekcie. W niedawnym wywiadzie mówił, że w kolejnej odsłownie historii planuje wprowadzić nową rasę - ludzi popiołu, którzy reprezentują ognisty, wulkaniczny biom. Widzowie odkryją nowe interesujące miejsca na Pandorze, przenosząc się w polarne rejony, na pustynię czy w góry.

W najnowszym wywiadzie słynny reżyser przypadkowo zdradził, że w Avatarze 3, który prawdopodobnie będzie nosić tytuł Avatar: The Seed Bearer Jake'a Sully'ego (Sam Worthington) w roli narratora zastąpi inna postać. Będzie nim syn tej postaci - Lo'ak (Britain Dalton). Cameron przyznał, że to bohater, który do tego pasuje.

Myślenie o tym, co nadchodzi, może być dla ludzi intrygujące. Jake był naszym narratorem w pierwszym i drugim filmie, a w każdej z kolejnych produkcji będziemy mieć innego narratora. Widzimy to oczami innej postaci, a trzeci film będzie widziany oczami Lo'aka.

Avatar 3 trafi do kin 20 grudnia 2024 roku.

