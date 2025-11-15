Avatar: Ogień i popiół - przemiana Quaritcha ważnym wątkiem. James Cameron zapowiada złoczyńcę
Quaritch w Avatarze był prostym złoczyńcą o jasnych motywacjach. Natomiast w filmie Avatar: Istota wody jego rola istotnie się zmieniła i to będzie kontynuowane w Avatarze 3. W wywiadzie James Cameron zapowiada jego wątek.
James Cameron mówi wprost: Quaritch przechodzi kryzys tożsamości w filmie Avatar: Ogień i popiół. Reżyser i twórca franczyzy w rozmowie z magazynem Empire opowiada o tym, jak postać grana przez Stephena Langa będzie się zmieniać w nowym filmie.
Miley Cyrus śpiewa dla Avatara 3 - posłuchaj
Avatar 3 - James Cameron o Quaritchu
Cameron sugeruje, że w pewnym momencie Quaritch może przekroczyć jakąś granicę i zdać sobie sprawę, że jest bardziej Na'vi niż człowiekiem. Ze strony dziennikarza pada sugestia, że może przejdzie całkowitą transformację i - podobnie jak T-800 w Terminatorze 2 - stanie się dobry, ale Cameron nie chce tego skomentować, więc odpowiedział tak, sugerując połączenie z Eywą:
Avatar: Ogień i Popiół – premiera w kinach odbędzie się 19 grudnia 2025 roku.
Źródło: Empire
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Wybryk
12
lis
Camper
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1991, kończy 34 lat
ur. 1982, kończy 43 lat