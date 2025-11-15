Avatar: Ogień i popiół - przemiana Quaritcha ważnym wątkiem. James Cameron zapowiada złoczyńcę

fot. Empire Online

James Cameron mówi wprost: Quaritch przechodzi kryzys tożsamości w filmie Avatar: Ogień i popiół. Reżyser i twórca franczyzy w rozmowie z magazynem Empire opowiada o tym, jak postać grana przez Stephena Langa będzie się zmieniać w nowym filmie.

Avatar 3 - James Cameron o Quaritchu

– Jego zainteresowanie biologicznym synem swojego biologicznego prekursora polega na zdefiniowaniu siebie: "czy jestem kompletnie nową osobą? Czy jestem zobowiązany wobec zasad i zachowań osoby, której wspomnienia i osobowość są we mnie?". To prawdziwy egzystencjonalny dylemat w filozoficznym sensie.

Cameron sugeruje, że w pewnym momencie Quaritch może przekroczyć jakąś granicę i zdać sobie sprawę, że jest bardziej Na'vi niż człowiekiem. Ze strony dziennikarza pada sugestia, że może przejdzie całkowitą transformację i - podobnie jak T-800 w Terminatorze 2 - stanie się dobry, ale Cameron nie chce tego skomentować, więc odpowiedział tak, sugerując połączenie z Eywą:

– Może podłączyć się – Jake chce, aby to zrobił. Nie chcę zdradzić, w jakim kierunku to pójdzie, ale zobaczymy, jak to się rozegra, ponieważ Jake wolałby mieć go po swojej stronie.

Avatar: Ogień i Popiół – premiera w kinach odbędzie się 19 grudnia 2025 roku.