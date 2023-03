Avatar 3 - szkice koncepcyjne ujawniają nieznane zakamarki Pandory. Zawitamy tam w nowej części?

materiały prasowe

Po wielkim sukcesie filmu Avatar: Istota wody fani niecierpliwe czekają na kolejną część. Fabuła jest trzymana w tajemnicy, ale co jakiś czas do sieci przedzierają się potencjalnie istotne informacje. Teraz do sieci trafiły szkice koncepcyjne przedstawiające pustynne, arktyczne i wulkaniczne środowiska Pandory.

James Cameron znany jest z tworzenia rozbudowanych podręczników o wykreowanym przez siebie świecie, a potem wiele z tych aspektów nie ma szans siłą rzeczy znaleźć się nawet w trzygodzinnym filmie. Zaplanowano jednak kolejne sequele, więc może już w trzeciej części odwiedzimy jedno z miejsc przedstawionych w pracach grafików. Reżyser wcześniej wspominał, że zobaczymy w trójce dwie kompletnie nowe kultury. Jedną z nowych ras będą Ludzie Popiołu, którzy reprezentują ognisty, wulkaniczny biom. Dodał, że ogień będzie mieć symboliczny cel w tym filmie. Zobaczcie szkice poniżej:

Avatar: Istota wody - wideo z wybranymi scenami

Film Avatar: Istota wody trafił na nośniki cyfrowe, a to oznacza, że studio chce zachęcić do oglądania także tych, którzy nie mieli okazji wybrać się do kina. Do sieci trafił materiał wideo zawierający ponad dziewięć minut z filmu. Znajduje się tam wiele barwnych scen, które mogą zachęcić nieprzekonanych.

Avatar: Istota wody - dlaczego Michelle Rodriguez nie wróciła?

W filmie Avatar: Istota wody nie powraca postać grana przez Michelle Rodriguez. Trudy Chacón nie pojawi się w żadnym z nadchodzących sequeli. W rozmowie z Variety, Rodriguez ujawniła, że poprosiła Jamesa Camerona, aby Trudy nie pojawiła się w żadnym z sequeli filmu.

Wyjaśniła, że nie chciała, aby poświęcenie jej postaci z jedynki poszło na marne, a także uargumentowała to tym, że jej postaci zbyt często wracały z martwych. Wymienia między innymi Resident Evil, Maczeta zabija, a także serię Szybcy i wściekli.