Avatar: Frontiers of Pandora - wkrótce wystartują zamówienia przedpremierowe? Grafika promocyjna wyciekła do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Ubisoft

Pierwszą zapowiedź Avatar: Frontiers of Pandora dostaliśmy jeszcze w marcu 2017 roku. Mimo upływu 6 lat, od tego casu nie otrzymaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat tej produkcji, jak na razie nie pokazano też żadnych materiałów z rozgrywki. Możliwe jednak, że wkrótce się to zmieni, a akcja marketingowa nabierze tempa. Do sieci wyciekła bowiem grafika informująca o bonusach do zamówień przedpremierowych. To zaś sugeruje, że gracze będą mogli wkrótce składać zamówienia na ten tytuł.

Z grafiki wynika, że osoby, które zdecydują się na zakup przed premierą, będą mogły liczyć na zestaw o nazwie The Child of Two Worlds Pack zawierający dwa kosmetyczne dodatki.

https://twitter.com/ScriptLeaksR6/status/1638355106021228544

Idealną okazją do takiego ogłoszenia wydaje się być Ubisoft Forward Live, czyli wydarzenie francuskiej firmy, które odbędzie się w czerwcu tego roku. Być może to właśnie tam zobaczymy nowe materiał z gry i poznamy jej datę premiery.