Avatar 3 - Spider dostanie nowy design? Nowe zdjęcia zza kulis

Fot. Materiały prasowe

Pojawiły się nowe zdjęcia zza kulis filmu Avatar 3. Wygląda na to, że Spider, grany przez Jacka Championa, będzie miał nowy design. Zobaczcie sami i oceńcie.

Avatar w 2009 roku podbił kina. James Cameron powrócił po latach i stworzył kontynuację zatytułowaną Istota wody, która okazała się kolejnym sukcesem. Zapowiedziane są już kolejne części, a franczyza będzie się rozrastać, przedstawiając nam nowe klany i zakątki uniwersum. Na razie reżyser planuje, by w serii było pięć filmów, więc następny w kolejce jest Avatar 3, zaplanowany na 2024 rok.

Avatar 3 - Spider dostanie nowy design? [ZDJĘCIA]

W Internecie pojawiły się zdjęcia z programu Avatar: The Deep Dive, który jest dostępny na platformie Disney+. Widać na nich Jamesa Camerona, przeglądającego materiał filmowy na monitorze. Obok niego stoi Jack Champion jako Spider i wygląda trochę inaczej niż w Istocie Wody - ma nieco dłuższe włosy, które wydają się związane z tyłu głowy, a bransoletka na jego ramieniu wygląda inaczej. W dodatku niektórzy fani spekulują, że na jego lewym ramieniu jest znamię klanu Metkayina, które oznacza przyjęcie do plemienia. Czy to znak, że postać w 3. części Avatara będzie już postrzegana jako wojownik Metkayiny? Napiszcie, co sądzicie.

Dwa pierwsze zdjęcia pochodzą z Avatar: The Deep Dive.

Avatar: The Deep Dive