Pukając do drzwi pokonuje Avatara 2 w box office! Koniec dominacji Camerona po 2 miesiącach

fot, materiały prasowe

Pukając do drzwi w reżyserii M. Night Shyamalana zajmuje pierwszego miejsce w box office w Ameryce Północnej. Zbiera w weekend 14,2 mln dolarów. Do kina wybrało się 1,1 mln widzów. Takim sposobem to właśnie ta produkcja po ośmiu tygodniach dominacji zrzuciła Avatara 2 z pierwszego miejsca. Pomimo wszystko przedpremierowe prognozy sugerowały otwarcie Pukając do drzwi na poziomie 20 mln dolarów, więc ten spadek nie jest zbyt dobry. Jednakże z uwagi na budżet 20 mln dolarów klapy nie będzie. Na świecie film poradził sobie przeciętnie, zbierając 7 mln dolarów z 60 krajów. Sumując więc na koncie 21,2 mln dolarów.

Drugie miejsce to komedia 80 for Brady, która zebrała 12,5 mln dolarów. Co ciekawe na nią wybrało się więcej osób niż na produkcję Shyamalana, bo aż 1,3 mln widzów. Jest to efekt specjalnej promocyjnej ceny biletów na ten film. Ta produkcja na razie nie ma dystrybucji poza Ameryką Północną. Budżet to 28 mln dolarów.

Avatar: Istota wody tym samym spada na trzecią lokatę z wynikiem 10,8 mln dolarów. Do tej pory na rynku amerykańskim zebrał 636,4 mln dolarów. Poza USA zebrał 27,9 mln dolarów i dzięki temu ma 1 mld 538 mln dolarów. Tym samym we wpływach spoza Ameryki Północnej pokonano Titanica i stał się trzecim najbardziej dochodowym filmem w historii po Avatarze i Avengers: Endgame.

Sumując globalnie na koncie 2 mld 174,4 mln dolarów i film powinien niedługo dobić do Titanica, ale ta walka będzie zacięta, bo hit Camerona z 1997 roku zaraz wchodzi ponownie do kin i na pewno swoje zarobi.