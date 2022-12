Avatar 5 - producent zapowiada historię. Nowy kierunek serii Jamesa Camerona

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Premiera Avatara 2 już 16 grudnia, ale James Cameron ma zaplanowaną całą sagę. Chociaż Avatar 4 i Avatar 5 jeszcze nie są nakręcone, to po ewentualnym sukcesie dwójki powinien on dostać zielone światło na dokończenie sagi. Scenariusze jednak są gotowe i podczas jednego z wywiadów producent serii Jon Landau zdradził ważny szczegół piątej części.

Avatar 5 - nowy kierunek serii

Jon Landau wyjawił, że część piątej odsłony rozgrywa się poza Pandorą, co będzie nowością dla tej serii po pierwszych czterech pozycjach. Wówczas historia uda się na Ziemię, którą zobaczymy z perspektywy Neytiri.

- Ziemia nie jest reprezentowana przez RDA. Tak jak każdy jest definiowany przez decyzje, jakie podejmuje, tak nie wszyscy ludzie są źli. Nie wszyscy Na'vi jednak są dobrzy. To też jest pokazane na Ziemi. Chcemy zderzyć to z perspektywą Neytiri.

Przyznaje, że każda z kontynuacji ma wybrany tytuł, ale podawane w plotkach potencjalne tytuły nie są jego zdaniem prawdziwe. W nich mówiono, że od trzeciej części będą to odpowiednio: Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider oraz Avatar: The Quest for Eywa.

