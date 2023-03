Final Fantasy XIV: Stormblood za darmo! Square Enix rozdaje świetnie oceniany dodatek

fot. Square Enix

Square Enix poinformowało o starcie nowej promocji, w ramach której gracze mogą odebrać Final Fantasy XIV: Stormblood za darmo na PC (Steam, Square Enix Store) oraz konsolach PlayStation (PS Store). Do skorzystania z oferty wymagane jest posiadanie podstawowej wersji gry, a cała akcja trwa do 8 kwietnia. Jeśli przypiszecie dodatek do swojego konta do tego czasu, to zostanie on na nim już na zawsze.

Stormblood zadebiutowało w 2017 roku jako drugie rozszerzenie do Final Fantasy 14 Online. Dodatek wprowadził nową historię, a także kolejny regiony świata do zwiedzenia. Nie zabrakło również nowych klas postaci: Tancerza i Samuraja. Całość przypadła do gustu graczom oraz krytykom i może pochwalić się średnią ocen na poziomie 88/100 według serwisu Opencritic.

Oprócz tego Square Enix przekazało jeszcze jedną dobrą wiadomość, tym razem dla graczy, którzy opłacali wcześniej abonament, ale zrobili sobie od tego przerwę. Do 8 kwietnia trwa bowiem Free Login Campaign, które umożliwia zagranie za darmo, bez potrzeby posiadania aktywnej subskrypcji.