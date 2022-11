Avatar: Istota wody - będą rekordy box office? Szef Imaxa podgrzewa atmosferę; Saldana płakała na seansie

20th Century Studios

Avatar: Istota wody zbliża się wielkimi krokami - już tylko kilkanaście dni dzieli nas od ustalonej na 16 grudnia premiery produkcji. Wielu z nas zastanawia się dziś, czy film Jamesa Camerona, podobnie jak Avatar z 2009 roku, zostanie boxoffice'owym monstrum, bijąc na tym polu wszelkie rekordy. Dyrektor generalny firmy Imax, Richard Gelfond, nie ma złudzeń: w jego ocenie nadchodzące dzieło przyniesie duże zyski finansowe w Chinach i na całym świecie.

Gelfond, choć nie podjął się próby oszacowania ostatecznych wpływów finansowych, twierdzi, że Avatar 2 w samych tylko kinach Imax zbierze znacznie więcej pieniędzy niż pierwsza część produkcji. Istotne jest to, że na przełomie 2009 i 2010 roku Imax miał zaledwie 250 kin na całym świecie, a film Camerona przyniósł w nich wpływy rzędu aż 250 mln USD. Teraz Gelfond zdradza, że wyniki przedsprzedaży Istoty wody są jednymi z najwyższych w historii, natomiast premiera produkcji w Chinach - jeśli tylko tamtejsze władze zdecydują się złagodzić politykę antycovidową - może stać się "trampoliną do sukcesu".

Sam film widziała już ekranowa Neytiri, Zoe Saldana. W programie Jimmy'ego Fallona zdradziła ona swoją reakcję w czasie seansu ekranowej opowieści:

Nadal przetwarzam to, co widziałam. To było bardzo emocjonalne. Jestem zaskoczona, że moje rzęsy wyszły z tego bez szwanku. Pociekły mi łzy, szlochałam. To coś wyjątkowego.

