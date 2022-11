Avatar: Istota wody to najdroższy film w historii!? Znamy budżet; Guillermo del Toro dzieli się minirecenzją

20th Century Studios

Premiera filmu Avatar: Istota wody zbliża się wielkimi krokami. Jak donosi teraz Hollywood Reporter, produkcja Jamesa Camerona może być najdroższą kinową opowieścią w historii - jej budżet ma kształtować się na poziomie od 350 mln do 400 mln dolarów. To znacznie więcej, niż wcześniej spekulowano; przypomnijmy, że według poprzednich doniesień budżet Avatara 2 wynosił 250 mln USD. Jak do tej pory za najdroższy film w historii uznaje się obraz Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach z 2011 roku, który kosztował 379 mln USD. Dla porównania: powstanie Avatara z 2009 roku pochłonęło 237 mln USD.

Sam reżyser zdradził z kolei, że pomysł na Pandorę rozwija się w jego głowie od 50 lat. Jako 19-latek miał on sen, w którym pojawiły się charakterystyczne dla świata Avatara elementy - młody Cameron postanowił przenieść swoje wizje na papier, tworząc w ten sposób pierwsze szkice. Legendarny twórca tak opisuje tę sytuację:

Obudziłem się ze snu o właśnie tym rodzaju bioluminescencyjnego lasu, w którym pojawiły się drzewa wyglądające jak lampy światłowodowe, podświetlona bioluminescencją rzeka i fioletowy mech, który świecił, gdy po nim przechodziłeś. W tym śnie były też jaszczurki, których kształt trudno było rozpoznać, zanim się nie poruszyły. Te jaszczurki przypominały coś w stylu wachlarzy, były jak żywe frisbee - unosiły się do góry i lądowały. To wszystko było w moim śnie. Obudziłem się i od razu to narysowałem. Wciąż mam ten rysunek, co uchroniło nas przed 10 procesami sądowymi. Przy każdym filmie może pojawić się świr, który twierdzi, że ukradłeś mu pomysł na historię. Raz przyniosłem nawet ten rysunek do Fullerton Junior College, wyciągnąłem go i powiedziałem: "Widzisz to? Te święcące drzewa? Tę świecącą jaszczurkę, która się obraca? Ten fioletowy mech?". I wszyscy z pretensjami odeszli.

Wiemy już także, że zakończył się proces postprodukcji filmu Avatar: Istota wody - świadczy o tym zdjęcie, które w sieci zamieścił jeden z producentów, Jon Landau. Przedstawia ono Camerona trzymającego w dłoniach wielką butelkę szampana i gratulującego całej ekipie. Co ciekawe, materiał miał okazję zobaczyć Guillermo del Toro, prywatnie będący przyjacielem reżysera. W komentarzu do wspomnianej wyżej fotografii filmowiec stwierdził:

To oszałamiające osiągnięcie filmowe! Pełne majestatycznych widoków i emocji zaserwowanych w naprawdę potężnej skali. Mistrz (Cameron - przyp. aut.) jest u szczytu swoich możliwości.

Zobaczcie również nowy materiał z Avatara 2, który trafił do Internetu z tytułem Our Fortress:

Historia powstania Avatara 2 i jego kontynuacji

7 stycznia 2010 – Kilka dni po tym, gdy „Avatar” osiągnął wpływy 1 mld USD w globalnym box office, Cameron po seansie produkcji w jednym z kin w Los Angeles zapowiada powstanie sequela: „Tak, będzie kolejny film!”.

